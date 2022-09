Jorge Jesus não gostou das perdas de tempo e 'picou' o guarda-redes adversário após o apito final

A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe venceu com um golo apontado aos 90'+2 minutos, que seria o 2-1 final ante o Dínamo Kiev. Durante o desenrolar do encontro, o guarda-redes adversário, Georgiy Bushchan, terá perdido tempo na opinião de Jorge Jesus. Após o apito final e com os três pontos amealhados, o técnico português 'picou', esbracejando como que a dizer que Bushchan poderia agora atirar-se para o relvado. O guardião dos ucranianos respondeu a JJ com um dedo na testa, deduzindo-se que este quis chamar doido ao português.