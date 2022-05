Jorge Jesus no Brasil: «Em Portugal tive uma má experiência quando troquei o Benfica pelo Sporting»

A carregar o vídeo ...

O jornalista Renato Maurício Prado, do UOL, contou uma conversa que teve com Jorge Jesus e explicou por que o técnico português apenas admite treinar o Flamengo no Brasil. Prado refere que Jesus admitiu ter tido uma má experiência em Portugal quando deixou o Benfica para rumar ao Sporting e que muitos adeptos dos encarnados nunca o perdoaram por isso. (Vídeo UOL)