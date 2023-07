Jorge Jesus: «Queria ainda treinar um clube e não uma seleção»

A carregar o vídeo ...

Numa entrevista aos meios do Al Hilal, o seu novo clube, Jorge Jesus explicou este regresso também com o facto de pretender continuar a treinar diariamente, o que o levou a preterir a seleção da Arábia Saudita. O treinador português destacou ainda o crescimento da liga saudita.



"Vai ser o ano em que o campeonato vai ter maior qualidade. Estão a vir grandes jogadores e melhora a qualidade do futebol. Na Europa já há a estatística que o campeonato saudita vai ser dos mais vistos lá. Vai ser competitivo, onde quatro ou cinco equipas vão lutar pelo título, uma delas nós", vincou, numa altura em que já trabalha na nova equipa.



"Sei que a minha responsabilidade é ganhar todos os títulos onde o Al Hilal esteja inserido", deixou claro Jesus.