A carregar o vídeo ...

Emre Mor foi este sábado apresentado como reforço do Fenerbahçe de Jorge Jesus e, quando fazia a sua apresentação aos canais oficiais do clube turco, acabou por ser abordado pelo técnico em... castelhano. Dinamarquês de origem turca, Mor atuou entre 2017 e 2020 no Celta de Vigo, por isso é bem provável que o 'portunhol' de JJ dê uma certa ajuda na comunicação...