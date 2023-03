A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus estará, na quinta-feira, com o 'seu' Fenerbahçe em Sevilha para disputar a 1.ª mão dos oitavos de final. O treinador português sublinhou as dificuldades que espera para o encontro e recordou a derrota sofrida frente aos espanhóis na final da competição quando estava à frente do Benfica em 2013/14