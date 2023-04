A carregar o vídeo ...

Ficou para a história o famoso aquecimento de Diego Maradona antes de um Nápoles-Bayern em 1989, nas meias finais da Taça UEFA, ao som de 'Life is life', dos Opus. Agora, Jorge Jesus recriou o momento e mostrou o resultado. "O meu aquecimento de hoje", disse o treinador do Fenerbahçe na legenda à publicação, no Instagram.