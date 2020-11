Jorge Jesus saltou do banco e foi direito a Rafa no final do Benfica-Rangers

A carregar o vídeo ...

O Benfica empatou com o Rangers (3-3), em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa, em que igualou nos descontos, depois de ter jogado mais de 70 minutos com menos um jogador. O golo do empate foi marcado por Darwin Nuñez, aos 90'+1. Após o apito final, Jesus foi ao centro do relvado abraçar Rafa e, segundo o próprio disse posteriormente na conferência , felicitar ainda "a quente" o extremo, que considerou o melhor em campo.