A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus não tem dúvidas que Nicolás Otamendi ajuda muito mais, em termos defensivos, a equipa do Benfica quando joga pelo meio da defesa num sistema a três jogadores na linha mais recuada. Como exemplo dessa importância, o técnico das águias lembrou a exibição do argentino em Camp Nou, diante do Barcelona. [Vídeo: BTV]