Jorge Jesus surpreendeu adeptos com uma expressão em árabe e depois atirou: «I speak in português»

Decorreu este domingo a cerimónia de apresentação oficial do plantel do Al Hilal para a nova temporada 2023/24, onde Jorge Jesus foi, naturalmente, uma das figuras do evento. O treinador português foi convidado a falar aos adeptos presentes nas bancadas do King Fahd International Stadium sobre o seu regresso ao clube. Primeiro, o técnico luso surpreendeu tudo e todos com uma expressão em árabe, que suscitou desde logo uma reação do público, e depois atirou: "I speak in português", [Eu falo em português, em inglês]. [Vídeo: ADSportsTV]