A carregar o vídeo ...

Com Adel Taarabt afastado por lesão, Jorge Jesus teve de optar por outro jogador para o meio-campo do Benfica no jogo deste sábado com o Moreirense. Pizzi foi o homem escolhido pelo treinador para suprimir a ausência do marroquino. No final, explicou a sua decisão e ainda as diferenças entre os dois médios. [Vídeo: BTV]