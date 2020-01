A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus é o vencedor do Prémio Artur Agostinho 2019. O treinador do Flamengo visitou a redação de, recebeu o galardão e concedeu uma entrevista exclusiva que pode ler esta terça-feira na edição impressa e no Record Premium. Estas são algumas das imagens da passagem do técnico pela nossa casa.