Jorge Jesus volta a irritar-se em plena 'flash-interview': «Queres vir tu para aqui?»

Jorge Jesus falava em declarações à 'Movistar+' quando se sentiu incomodado com o barulho que estava à sua volta na zona de 'flash-interview'. O treinador do Benfica interrompeu a resposta à pergunta do jornalista espanhol e questionou uma outra pessoa que não aparece nas imagens: "Queres vir para aqui tu?", atirou. [Vídeo: Movistar+]