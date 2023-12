A carregar o vídeo ...

O modesto Arandina, que milita na 4.ª divisão espanhola, surpreendeu esta quinta-feira ao bater o primodivisionário Cádiz, por 2-1, na segunda eliminatória da Taça do Rei. No final da partida, os jogadores do clube do 4.º escalão, entre eles Jorge Pesca, autor do golo que apurou a equipa para a próxima fase, festejaram o apuramento com 'peixinhos' para o relvado. [Vídeo: RFEF]