A carregar o vídeo ...

Jorginho, médio ítalo-brasileiro que representa a Itália, lamentou, no podcast 'Podpah', que a squadra azzurra não tenha conseguido a qualificação para o Mundial'2022, defendendo que a seleção que vence o Europeu devia garantir automaticamente presença no Campeonato do Mundo. (Vídeo: Podpah)