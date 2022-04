Jornal inglês mostra imagens da confusão entre treinador do Bodo/Glimt e adjunto de Mourinho

A carregar o vídeo ...

O jornal inglês 'The Independent' divulgou esta quarta-feira imagens do sistema de videovigilância do estádio do Bodo/

Glimt no qual é possível ver-se os momentos de tensão protagonizados entre o treinador Kjetil Knutsen e Nuno Santos, adjunto de José Mourinho na Roma. Nas imagens acima, captadas por uma câmara colocada fora da zona de acesso aos balneários, é possível ver-se o momento exato em que há um empurrão, seguido de um enorme sururu e até (pelo menos) um murro. Estas imagens, de acordo com o 'The Independent', foram enviadas à UEFA como prova para servir de recurso à punição de um jogo aplicada a Knutsen, que o fará perder o jogo desta quinta-feira em Roma.