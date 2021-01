Jornalista agredido em direto após falar em aliciamento em jogo da Serie B brasileira

A carregar o vídeo ...

William Mota, da rádio Esporte Serra, de Caxias do Sul, foi agredido por elementos do Guarani, equipa da Serie B brasileira, depois de ter insinuado que o clube teria recebido dinheiro do CSA para vencer o Juventude. A situação aconteceu quando o jornalista estava a relatar o golo do Juventude, que acabou por vencer o jogo por 1-0. "E o Guarani, com seu 1,5 milhões de reais do CSA, vai ter que correr atrás agora para arrumar um dinheirinho", foi a frase despoletou a fúria dos dirigentes do clube.