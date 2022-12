Jornalista argentino revela: «Ontem houve uma reunião por Enzo Fernández no Qatar»

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández continua a ser um dos nomes mais destacados da seleção argentina no Mundial'2022 e isso faz com que as atenções das grandes equipas também se foquem naquilo que o jogador do Benfica faz. As exibições têm sido elogiadas e, de acordo com um elemento do painel da ESPN Argentina, houve ontem uma reunião com dois agentes na qual o médio foi tema de conversa. Haverá, de acordo com a mesma informação, duas grandes equipas interessadas no jogador do Benfica.