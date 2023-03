Jornalista brasileira abandona transmissão em direto para ir à casa de banho: «Está na portinha!»

A carregar o vídeo ...

Bruna Dealtry foi sincera no direto do pós-jogo que fez para a Cazé Tv. A repórter brasileira acabava de dizer a lotação do Vasco-Boavista do Rio de Janeiro (4-1), a contar para o campeonato carioca, e findou a intervenção com uma revelação inesperada. "Agora, vou a correr para a casa de banho. Está na portinha!", atirou a jornalista, seguindo-se desde logo os risos dos colegas de estúdio.