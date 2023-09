Jornalista brasileira: «São ridículas as chamadas de Matheus Cunha e Richarlison em vez de Arthur Cabral»

A carregar o vídeo ...

Giovanna Kill, jornalista da 'TNT Sports Brasil', mostrou-se indignada com o facto de Arthur Cabral, avançado brasileiro do Benfica que na última época atuava na Fiorentina, não ter sido convocado para os mais recentes compromissos da seleção brasileira. Em jeito de comentário aos jogadores selecionados por Fernando Diniz, a jornalista em questão comparou ainda os números do ponta-de-lança em comparação com Matheus Cunha e Richarlison, atletas que surgem na convocatória do Brasil e que na sua opinião não deveriam estar. [Vídeo: TNT Sports Brasil]