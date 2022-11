A carregar o vídeo ...

As imagens são de um jornalista pernambucano no Qatar e explicam-se facilmente. A bandeira de Pernambuco tem um arco íris e no país do Médio Oriente, por estes dias, tudo o que é demasiado colorido pode ser mal intepretado, como nos explica o protagonista deste inusitado momento. (Vídeo: TikTok)