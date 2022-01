Jornalista brasileiro diz que Jesus "está confortável": «100% do salário do Benfica pago até junho...»

A carregar o vídeo ...

O futuro de Jorge Jesus e a possível ida para o Atlético Mineiro continua a dar que falar no outro lado do Atlântico. Esta terça-feira, no program Redação SporTV, o tema foi naturalmente um dos destaques, com o jornalista Jaime Junior a considerar que o técnico está "muito confortável" na sua situação atual, pois poderá decisão com ponderação enquanto continua a receber 100% do salário no Benfica até junho.