Cahê Mota, jornalista do Globo Esporte que habitualmente acompanha o Flamengo, teceu rasgados elogios a Jorge Jesus no 'Charla Podcast'. O repórter diz que já acompanhou o trabalho de uns "30 técnicos" no clube carioca e que o português é único. (Vídeo YouTube)