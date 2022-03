Jornalista brasileiro utiliza apuramento do Benfica para "desmistificar" Jorge Jesus: «A equipa melhorou sem ele»

A carregar o vídeo ...

Milton Leite, jornalista brasileiro, garantiu na Sportv brasileira que o Benfica está melhor sem Jorge Jesus e recordou o período vencedor do treinador português ao serviço do Flamengo. "É preciso desmistificar o Jorge Jesus. Aqui no Brasil ele virou Deus!", garantiu, aludindo à qualificação das águias na Liga dos Campeões ante o Ajax. [Imagens: Sportv]