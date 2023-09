Jornalista defende-se das insinuações de Marcos Braz após pancadaria no shopping: «Tremendo cobarde»

A carregar o vídeo ...

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, foi 'apanhado' a agredir um adepto num centro comercial e insinuou que a situação teria sido arquitetada pelo jornalista que divulgou as imagens. Venê Casagrande explicou no canal SBT que nem estava no local, que as imagens foram-lhe enviadas por um amigo que estava no shopping "a comprar uma camisa". E deixou alguns recados ao dirigente do clube... (Vídeo SBT/Twitter)