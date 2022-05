Jornalista desejou "boa sorte em Portugal" a Schmidt e o alemão reagiu assim

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi confrontado por um jornalista, após o último jogo do PSV Eindhoven para o campeonato holandês, sobre a possibilidade de poder ingressar no Benfica nos próximos dias. O treinador alemão disse estar apenas concentrado em desfrutar os últimos momentos com os seus jogadores no clube de Eindhoven, mas quando o repórter lhe desejou "boa sorte em Portugal", o técnico não conteve o sorriso. [Vídeo: ESPN]