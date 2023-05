Jornalista diz que Ancelotti faz "acusação grave" em Valência e treinador responde: «Fala com o árbitro»

A carregar o vídeo ...

Carlos Ancelotti, treinador do Real Madrid, envolveu-se num bate-boca com um jornalista depois do jogo com o Valencia, onde. O jornalista disse que o treinador fez "acusações graves" e garantiu que o público no estádio gritou "tonto" e não "mono" [macaco]. O técnico italiano retorquiu que o árbitro parou o jogo para iniciar o protocolo do racismo. "Falem com o árbitro!", atirou. (Vídeo Onda Deportiva Valencia/Twitter)