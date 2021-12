Jornalista explica por que os polacos estão indignados com Paulo Sousa e garante: «Vamos ter uma guerra»

A carregar o vídeo ...

Tomaz Cwiakala, jornalista polaco, explicou no YouTube alguns dos motivos por que os polacos estão "indignados" com Paulo Sousa.

"Espero que não trate o Flamengo da forma como tratou o povo polaco", explicou Cwiakala, adiantando que o treinador português referia-se muitas vezes em João Paulo II "para mostrar que se identificava com a Polónia, mas agora escapa-se assim". O jornalista contou também que o treinador morava em Lisboa e que não via os jogos do campeonato polaco. (Vídeo YouTube)