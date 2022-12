Jornalista Fabrizio Romano faz ponto de situação sobre negociações para a saída de Enzo Fernández

A carregar o vídeo ...

A eventual saída de Enzo Fernández do Benfica é tema na imprensa internacional e o jornalista Fabrizio Romano até fez um vídeo a explicar o ponto da situação. O especialista em mercado conta que o Chelsea fez uma proposta, mas quer negociar com o Benfica os termos do pagamento da cláusula. Os encarnados, por sua vez, fazem de tudo para segurar o argentino e só aceitam a sua saída mediante o pagamento imediato do valor em causa. O jogador, esse, está recetivo à proposta dos blues. Romano adianta ainda que Manchester United e Liverpool seguem o Enzo, mas não chegaram a formalizar qualquer interesse junto do clube português. (Vídeo YouTube)