Jornalista japonês questionou Rúben Amorim sobre Morita e o técnico respondeu assim

A fechar a conferência de imprensa após o jogo com o Gil Vicente, Rúben Amorim foi questionado por um jornalista japonês sobre Morita, por conta de algo que o médio havia dito nos compromissos da seleção. Em resposta, o técnico do Sporting respondeu assim. "Não lhe ensinei muita coisa. Disse-lhe só que tinha qualidade, o timing, é um jogador muito inteligente, que pode passar e rematar bem. Não lhe ensinei grande coisa, apenas encorajo jogadores como ele. Trabalha imenso, não é mérito do treinador. É muito bom jogador", elogiou.