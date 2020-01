A carregar o vídeo ...

Ricardo Ribeiro está a acompanhar, in loco, a edição de 2020 do Rally Dakar e, na página de Facebook 'Brasil no Dakar', deu conta este domingo, sem esconder a emoção, do ambiente de consternação vivido no final da etapa de hoje tragicamente marcada pela morte do piloto português Paulo Gonçalves. [Vídeo Ricardo Ribeiro/Vipcomm/Brasil no Dakar