Jornalistas fizeram as perguntas a Schmidt em português na conferência de imprensa

Roger Schmidt, como é habitual na véspera de uma partida, marcou esta sexta-feira presença na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão. No entanto, ao contrário do que é costume, foi questionado por três jornalistas em português, o que causou uma certa surpresa no técnico alemão. Ricardo Lemos, assessor dos encarnados, teve de ajudar na tradução para o treinador germânico, que depois respondeu, como normalmente, em inglês.

Roger Schmidt não se pronunciou sobre esta decisão inédita, mas o assessor, após surpresa inicial, mostrou disponibilidade para que exista um tradutor na sala de conferências de imprensa, à semelhança do que acontece antes e depois dos jogos internacionais. Nas partidas da UEFA, como é hábito, há sempre alguém a fazer o papel que hoje coube a Ricardo Lemos, que, após cinco questões, deu por terminada a conferência de imprensa.