José Boto: «A gestão do 'Caso Vlachodimos' foi muito mal feita pelo treinador do Benfica»

A carregar o vídeo ...

O português José Boto, ex-diretor desportivo do PAOK, é o convidado do primeiro episódio do 'podcast' Final Cut de 2024. O dirigente de 57 anos comentou a saída de Odysseas Vlachodimos do Benfica para o Nottingham Forest, afirmando que a gestão de todo o caso em torno do guarda-redes grego foi "muito mal feita pelo treinador" Roger Schmidt. [Vídeo: Podcast Final Cut/Sports Tailors]