José Boto: «Gyökeres foi-me oferecido no PAOK. No Coventry não o viam com grandes olhos»

A carregar o vídeo ...

Em declarações no 'podcast' Final Cut, José Boto, antigo diretor desportivo do PAOK, revelou ter sugerido a contratação de Viktor Gyökeres ao clube grego, depois de ter colocado uma equipa de scouts a analisar o jogador que então pertencia ao Coventry de Inglaterra. A contratação do sueco acabou por não acontecer e o jogador rumou ao Sporting. [Vídeo: Podcast Final Cut/Sports Tailors]