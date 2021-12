José Calado: «Ainda bem que houve discussão depois do clássico, devia ter havido mais até»

A carregar o vídeo ...

O último clássico no Dragão não significou apenas mais uma derrota para os encarnados, nem o afastamento da Taça de Portugal. No final do encontro, Luisão envolveu-se numa discussão com Pizz i, acabando a meter o ‘21’ em sentido. Este caso foi comentado segunda-feira à noite na CMTV, com Calado a lamentar que uma situação destas tenha vindo a público e a dizer que o Benfica, "de uma vez por todas devia tomar medidas".