Tiago Pinto, antigo responsável pelo futebol das águias, confidenciou a Miguel Moreira, diretor-financeiro do clube da Luz, que Luisão seria o "bufo" de Jorge Jesus no balneário, de acordo com uma escuta que foi intercetada pela investigação da Operação Cartão Vermelho. Tema que foi analisado 2.ª feira à noite na CMTV.