Futebol é trabalho, é treino... e é ajudar a desmontar o drone! José Mourinho gosta de filmar as sessões de treino da Roma, para depois discuti-las com os jogadores, e no final o treinador português ajuda o técnico responsável pelo dispositivo a desmontar e a guardar a 'máquina'... (Vídeo Instagram/José Mourinho)