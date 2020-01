José Mourinho: «Não é bom termos de fazer mais um jogo, mas vamos fazê-lo na nossa casa»

A carregar o vídeo ...

José Mourinho mostrou-se insatisfeito no final do encontro com o Southampton, para a Taça de Inglaterra, que terminou. O treinador português lamentou o golo sofrido já perto do final da partida, mas não quis entrar em dramatismos. "Não é bom termos de fazer mais um jogo, mas temos a oportunidade de fazê-lo em casa, por isso, não vamos chorar", apontou.