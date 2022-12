José Pekerman: «Enzo conquistou este lugar na seleção por tudo o que fez no Benfica»

A carregar o vídeo ...

O ex-selecionador argentino José Pékerman está encantado com o ‘13’ das águias que dá agora cartas pela seleção alviceleste no Mundial'2022. "Enzo Fernández conquistou este lugar na seleção por tudo o que fez no Benfica. Consagrou-se no River e chamou a atenção de muitos clubes. (...) No Benfica, assumiu logo um lugar na equipa titular. Há poucos jogadores que chegam à Europa e conseguem fazer isso", disse o agora selecionador da Venezuela em declarações à ESPN Argentina.