José Sá e Pedro Neto revelaram numa bem disposta conversa com o 'Football Daily' as profissões que teriam se não fossem futebolistas. O guarda-redes explica que seria cantor. "Como Ed Sheeran ou Beyonce?", pergunta o entrevistador. "Adele", responde o jogador do Wolverhampton, entre gargalhadas. Já Pedro Neto conta que seria jogador de hóquei em patins. (Vídeo Football Daily)