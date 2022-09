A carregar o vídeo ...

O Manchester City precisou de apenas 56 segundos para inaugurar o marcador diante do Wolverhampton este sábado , um cenário que certamente não agradou José Sá. Aliás, o guarda-redes dos lobos até pediu a De Bruyne para ir com calma antes do jogo, mas o belga entrou com tudo e assistiu Grealish de imediato. (: Twitter)