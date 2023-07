Jota e Kanté já foram recebidos em Jeddah: «Estamos ansiosos por começar»

A carregar o vídeo ...

O avançado português Jota (ex-Celtic) e o médio francês N'Golo Kanté (ex-Chelsea) foram este sábado recebidos em Jeddah para dar início à sua aventura no futebol saudita ao serviço do Al-Ittihad, atual campeão do país que é orientado por Nuno Espírito Santo. Os dois jogadores deixaram uma mensagem aos adeptos do clube nas redes sociais, assumindo a vontade de começar a mostrar trabalho: "Estamos ansiosos para começarmos", atirou o campeão do mundo pela França em 2018.