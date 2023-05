Jota ensina colega do Celtic: «Respeita o Benfica. Diz como deve ser: 'Sport Lisboa e Benfica'»

A carregar o vídeo ...

O Celtic partilhou esta quarta-feira um teaser de um vídeo bastante bem humorado entre três jogadores que recentemente se sagraram campeões nacionais, no qual Jota, Alistair Johnston e Carl Starfelt são colocados perante um questionário sobre as respetivas carreira. Uma das questões foi feita a Johnston sobre Jota, referente ao clube ao qual o Celtic havia contratado o português. O canadiano decidiu fazer um trocadilho com a palavra 'bench' (banco em inglês) e atirou 'Bench-fica' e o português respondeu de imediato. "Respeita o Benfica. Diz como deve ser. Vá lá. Sport Lisboa e Benfica".