A carregar o vídeo ...

Apresentado hoje como jogador do Celtic, Jota recordou um momento curioso quando tinha apenas 11 anos e representava a formação do Benfica: foi numa visita do clube escocês à Luz para a Liga dos Campeões e o extremo, na bancada, trocou cachecóis com um adepto do emblema de Glasgow. Tudo explicado num inglês perfeito.