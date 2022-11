A carregar o vídeo ...

Jota, antigo extremo do Benfica que agora representa o Celtic, falou à 'TNT Sports Brasil' após a eliminação da equipa escocesa da Liga dos Campeões diante do Real Madrid - onde até marcou mas não evitou a goleada por 1-5 -, referindo que agora apoiará as águias no restante da competição. (: TNT Sports Brasil)