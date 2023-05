A carregar o vídeo ...

Jota volta a estar em destaque no Celtic. Depois de ter vencido o campeonato com o clube escocês, o português foi o vencedor do Golo do Ano com esta finalização 'picada' distinguida entre os 10 golos nomeados. Além do prémio, o craque português esteve também entre os nomeados para Melhor Jogador da Época do Celtic - vencido pelo japonês Kyogo Furuhashi.