Um jovem de 25 anos foi brutalmente atropelado no túnel do Aeródromo de Vilar da Luz, na Folgosa, Maia, ao ser colhido durante uma corrida de carros. A vítima é natural de S. Mamede do Coronado e foi transportado para o Hospital de São João no Porto, encontrando-se estado grave, de acordo com o 'Correio da Manhã'.