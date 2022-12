A carregar o vídeo ...

Armando Broja lesionou-se este fim de semana, num particular diante do Aston Villa, e a julgar pela forma como reagiu após o lance... a situação não é nada boa. O avançado albanês do Chelsea, que ainda procura ganhar o seu espaço nos blues ficou agarrado ao joelho e os gritos dizem bem da possível gravidade da lesão. Por agora nada se sabe da sua condição.