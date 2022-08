A carregar o vídeo ...

Joel Ideho brilhou a alta intensidade num particular de pré-época. O avançado holandês, de 19 anos, que alinha nas equipas de formação do Arsenal arrancou um remate incrível a 50 metros da baliza que só parou no fundo das malhas. O momento aconteceu num jogo particular da equipa de reservas diante do St Albans City. Os gunners venceram por 1-0 e este foi mesmo o único golo da partida.