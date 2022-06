A carregar o vídeo ...

A festa da subida de divisão do Girona poderia ter acabado em tragédia não fosse a ação do jovem Arnau Martínez. No meio de toda a euforia, o jogador de 19 anos viu a fotógrafa Nuri Marguí desequilibrar-se após a passagem junto de uma árvore e, com o auxílio de um outro colega, acabou por conseguir resgatá-la.