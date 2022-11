Jovem Miguel cumpriu o sonho de estar com jogadores do Benfica: um abraço que vale por muito

A carregar o vídeo ...

Miguel é um jovem que necessidades especiais e cumpriu o sonho e contactar com jogadores do Benfica. A Fundação das águias propicipiou um momento para mais tarde recordar ao fã dos encarnados que recebeu um abraço dos ídolos Musa e Lucas Veríssimo e ainda conseguir dar uns toques com os dois jogadores de Roger Schmidt. "Musa e Lucas Veríssimo estiveram com o jovem Benfiquista no Benfica Campus, jogaram com ele e autografaram-lhe uma bola e uma camisola oficial. Um momento inesquecível e emocionante!", lê-se na note no site das águias.